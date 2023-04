Riempie di botte il presunto amante e lo fa finire in ospedale: imprenditore a processo per lesioni e minacce (Di domenica 9 aprile 2023) È tornato a casa e ha trovato la moglie in compagnia di un uomo. Non ha ascoltato o chiesto giustificazioni ha iniziato a menare le mani massacrando di botte il presunto amante che cercava di spiegare che quella con la moglie era solo una profonda amicizia che andava avanti sin dall’adolescenza. L’imprenditore tornato a casa ha aggredito il presunto amante Un’aggressione che è costato all’imprenditore fumantino di Ferentino il rinvio a giudizio per lesioni e minacce aggravate. Accuse delle quali dovrà dare conto nel corso do un procedimento penale che prenderà il via davanti al giudice del tribunale di Frosinone a partire dal prossimo 16 giugno. In quella sede dovrà dimostrare di avere le prove di quella ‘tresca’ o almeno dare prova di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) È tornato a casa e ha trovato la moglie in compagnia di un uomo. Non ha ascoltato o chiesto giustificazioni ha iniziato a menare le mani massacrando diilche cercava di spiegare che quella con la moglie era solo una profonda amicizia che andava avanti sin dall’adolescenza. L’tornato a casa ha aggredito ilUn’aggressione che è costato all’fumantino di Ferentino il rinvio a giudizio peraggravate. Accuse delle quali dovrà dare conto nel corso do un procedimento penale che prenderà il via davanti al giudice del tribunale di Frosinone a partire dal prossimo 16 giugno. In quella sede dovrà dimostrare di avere le prove di quella ‘tresca’ o almeno dare prova di ...

