Reggina-Venezia, cambia l'arbitro: dirigerà Marchetti al posto di Abisso (Di domenica 9 aprile 2023) Cambio di dischetto in Reggina-Venezia, sfida che si disputerà domani e valevole per la trentaduesima giornata di Serie B. A dirigere la gara non sarà più il palermitano Rosario Abisso ma l'arbitro di Ostia Lido Matteo Marchetti. A darne comunicazione la Reggina, con una nota ufficiale.

