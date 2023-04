Record di turisti a Roma per Pasqua, superato il milione di visite nella Capitale (Di domenica 9 aprile 2023) È una Roma da Record quella sotto Pasqua, che registra il più alto numero di turisti nella sua storia durante il periodo Pasquale. Secondo le stime del Comune, si parla addirittura di oltre un milione di turisti accorsi nella Capitale per questa festività. Superati abbondantemente anche i numeri pre-pandemia, che dimostrano come oggi la Città Eterna sia la meta di punta per le vacanze dei turisti stranieri che vogliono venire a visitare le grandi Capitali europee. Record di turisti a Roma per Pasqua Sul turismo, la Giunta del sindaco Roberto Gualtieri gioisce. L’assessore Alessandro Onorato, con un video Facebook, parla apertamente “di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) È unadaquella sotto, che registra il più alto numero disua storia durante il periodole. Secondo le stime del Comune, si parla addirittura di oltre undiaccorsiper questa festività. Superati abbondantemente anche i numeri pre-pandemia, che dimostrano come oggi la Città Eterna sia la meta di punta per le vacanze deistranieri che vogliono venire a visitare le grandi Capitali europee.diperSul turismo, la Giunta del sindaco Roberto Gualtieri gioisce. L’assessore Alessandro Onorato, con un video Facebook, parla apertamente “di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Record di turisti a Roma per Pasqua, superato il milione di visite nella Capitale - veneto_ : RT @TgrRaiVeneto: Il centro della città invaso dai turisti nella domenica di Pasqua. 4.700 ingressi al giorno in Arena, 700 al Museo di Sto… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Il centro della città invaso dai turisti nella domenica di Pasqua. 4.700 ingressi al giorno in Arena, 700 al Museo di Sto… - TgrRaiVeneto : Il centro della città invaso dai turisti nella domenica di Pasqua. 4.700 ingressi al giorno in Arena, 700 al Museo… - serenel14278447 : A Pasqua boom di turisti Spesa record a tavola -