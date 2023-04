Real Madrid-Villarreal | Valverde aspetta nel garage Baena e lo prende a pugni

(Di domenica 9 aprile 2023) Il calciatore delFedericoha preso ail collega del VillarÁlexdopo la partita persa ieri, 8 aprile, dalin casa contro il Submarino Amarillo per 3-2. Motivi di campo? No, secondo quanto ricostruito, il calcio e lo sport non entrerebbero minimamente in questa vicenda. Quando i giocatori stavano per salire sull’autobus il calciatore uruguagio si sarebbe avvicinato a, che stava guardando il suo cellulare, e lo avrebbe aggredito. “Dimmi ora cosa hai detto di mio figlio”, avrebbe dettoal suo avversario. Entrambe le squadre hanno confermato quello che è successo ma non ci sono state altre ripercussioni peroltre ad un lieve gonfiore dello zigomo derivato dal ...

Solitamente quello che succede in campo rimane in campo, ma non è stato così per Federico Valverde . Al termine della partita contro il Villarreal, persa per 3 - 2, il calciatore delha infatti atteso nell'area pullman Alex Baena - centrocampista della squadra avversaria - e l'ha colpito al volto con un pugno . Secondo quanto raccolto da Marca , i due - che avevano già ...

Follia dopo Real Madrid-Villarreal: il giocatore dei 'Blancos' lo aspetta nel garage e gli tira un pugno in faccia