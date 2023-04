Real Madrid-Villarreal: Valverde aspetta Baena a fine partita e lo colpisce in faccia con un pugno (Di domenica 9 aprile 2023) Solitamente quello che succede in campo rimane in campo, ma non è stato così per Federico Valverde. Al termine della partita contro il VillarReal, persa per 3-2, il calciatore del Real Madrid ha infatti atteso nell’area pullman Alex Baena – centrocampista della squadra avversaria – e l’ha colpito al volto con un pugno. Secondo quanto raccolto da Marca, i due – che avevano già cominciato a litigare negli ultimi minuti di gara – avrebbero poi continuato la loro rissa nel tunnel degli spogliatoi. Ma cos’è che ha fatto andare su tutte le furie Valverde? Apparentemente una frase pronunciata da Baena, che avrebbe preso in giro l’avversario in merito alla problematica gravidanza della compagna, che ha rischiato di perdere il bambino. “Piangi ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Solitamente quello che succede in campo rimane in campo, ma non è stato così per Federico. Al termine dellacontro il Villar, persa per 3-2, il calciatore delha infatti atteso nell’area pullman Alex– centrocampista della squadra avversaria – e l’ha colpito al volto con un. Secondo quanto raccolto da Marca, i due – che avevano già cominciato a litigare negli ultimi minuti di gara – avrebbero poi continuato la loro rissa nel tunnel degli spogliatoi. Ma cos’è che ha fatto andare su tutte le furie? Apparentemente una frase pronunciata da, che avrebbe preso in giro l’avversario in merito alla problematica gravidanza della compagna, che ha rischiato di perdere il bambino. “Piangi ...

