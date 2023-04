Real | che caos! Valverde prende a pugni un avversario nel parcheggio | 'Dimmi cosa hai detto di mio figlio'

(Di domenica 9 aprile 2023) Se la partita traMadrid e Villarieri non ha fatto annoiare in quel del Bernabeu (3-2 il finale per il Sottomarino Giallo con tanto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Ha dell’incredibile quello che è accaduto nel post partita di Real Madrid-Villarreal, con il Pajarito Valverde che… - ZZiliani : Nei lanci d’agenzia di ieri la frase forse più forte di #Ceferin a proposito di #Juve, #Barça e #Real non era stata… - ZZiliani : @capuanogio Forse è la Juve che ha bisogno di riallacciare, perchè mai l'UEFA dovrebbe dovrebbe avere questa urgenz… - dvrktrevs : @MAKNAE0NTOPP non abbiamo mai interagito così tanto ma mi dispiace che real si senta a disagio qui. fai ciò che rit… - The_Real_Ref : RT @francescosegato: Speriamo che tu un giorno possa frequentare la prima elementare, così impari un po’ di italiano. -

...sulla panchina delMadrid, l'intrigo ha preso quota: letteralmente scatenati sull'identikit del prossimo tecnico dei BlancosLa ventinovesima giornata di Serie A non ha arriso alla Juventus,...'Sapete qual è il problemaanche Ancelotti,adesso è al, ha una questione in sospeso a Istanbul - le parole di Maldini in occasione di una videoconferenza con alcuni tifosi rossoneri ...Ed è proprio in quello stadioPaolo maldini e Carlo Ancelotti vogliono tornare per saldare un conto col destino. Uno alla guida della dirigenza del Milan, l'altro in sella alla panchina del...

Mourinho: "Cassano Al Real Madrid lo ricordano solo per la giacca". E cita Livaja Sky Sport

L’allarme di Fmi e Bce: “Segnali crescenti di sopravvalutazione del mercato europeo”. Più che il residenziale preoccupa il settore ...Allegri o Mourinho sulla panchina del Real Madrid, l'intrigo ha preso quota: si sono scatenati sull'identikit del prossimo tecnico dei Blancos ...