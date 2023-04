Real Betis-Cadiz (domenica 09 aprile 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos favoriti sugli ospiti (Di domenica 9 aprile 2023) La trasferta del Wanda Metropolitano è stata sfortunata ed ha avuto il veleno nella coda: proprio nel finale, un ottimo Betis si è inchinato all’Atletico, che ha vinto grazie a un guizzo di Correa. La partita dei Verdiblancos è stata solida e di qualità, è mancato davvero poco per tornare da Madrid con dei punti; InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 9 aprile 2023) La trasferta del Wanda Metropolitano è stata sfortunata ed ha avuto il veleno nella coda: proprio nel finale, un ottimosi è inchinato all’Atletico, che ha vinto grazie a un guizzo di Correa. La partita deiè stata solida e di qualità, è mancato davvero poco per tornare da Madrid con dei punti; InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Real Betis-Cadiz (domenica 09 aprile 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos favoriti sugli os… - infobetting : Real Betis-Cadiz (domenica 09 aprile 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos favoriti sugli os… - bennygiardina : L'Osasuna attende la vincente di Real Madrid-Barcellona: è in finale di Copa del Rey per la seconda volta nella sto… - TruthSe87961124 : @Konate5ii MF: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) MF: Guido Rodriguez (Real Betis) FW: Lionel Messi (PSG) FW:… - 11contro11 : Liga, giornata 27: tutto facile per Barça e Real Madrid #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #Betis… -