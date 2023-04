Raid russo su Zaporizhzhia | morti un uomo e la figlia dodicenne

(Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Nuovirussi su, nella notte, hanno ucciso une la. "Due razzi hanno colpito uno dei quartieri residenziali della città. Hanno distrutto una casa. Finestre e tetti sono stati danneggiati in decine di abitazioni adiacenti. Ad oggi, è noto che, purtroppo, sono morte due persone: une lanata nel 2012", ha fatto sapere Anatoliy Kurtev, segretario del consiglio comunale di, in un messaggio sul canale Telegram.

Nelle ultime 24 ore, la Russia ha lanciato quattro missili, 40 aerei e almeno 58 attacchi con ... L'esercito ha bombardato ieri la regione di Kherson 71 volte : lo ha reso noto su Telegram ... Un padre e la figlia 11enne sono rimasti uccisi in un raid contro un edificio residenziale a Zaporizhzhia. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui una donna di 46 anni, che si ...

Due razzi hanno colpito uno dei quartieri residenziali della città, fanno sapere le autorità cittadine AGI - Nuovi raid russi su Zaporizhzhia, nella notte, hanno ucciso un uomo e la figlia. "Due razzi ...Una donna, che si ritiene essere la madre della bambina, è stata recuperata in vita dalle macerie. Messaggio Zelensky per Pasqua: “Vittoria ci unirà” Kiev, 9 apr. Un padre e la figlia 11enne sono rima ...