Ragazzo picchiato da coetanei nel centro commerciale

Tempo di lettura: < 1 minutoUn 16enne incensurato è stato avvicinato da un gruppo di coetanei e uno di questi lo ha aggredito, apparentemente senza alcun motivo, colpendolo alla testa. E' accaduto ieri sera nella piazza interna di un centro commerciale a Nola. Il gruppo di aggressori è subito fuggito. Su segnalazione del 118 sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola sono intervenuti su segnalazione del 118. La vittima è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Nola e dimessa con una diagnosi di 10 giorni per "traumatismo della testa, non specificato – altre ferite del cuoio capelluto senza menzione di complicazioni". Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda e identificare l'aggressore.

