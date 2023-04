Ragazzi bestemmiano durante la processione: indagine in corso per individuare i responsabili (Di domenica 9 aprile 2023) durante la processione del Cristo Morto, tenutasi venerdì sera a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, alcuni giovani hanno esclamato imprecazioni plateali e hanno successivamente fuggito. L'evento ha attirato l'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato un'indagine per individuare gli autori del gesto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 aprile 2023)ladel Cristo Morto, tenutasi venerdì sera a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, alcuni giovani hanno esclamato imprecazioni plateali e hanno successivamente fuggito. L'evento ha attirato l'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato un'pergli autori del gesto. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Un gruppo di ragazzi ha urlato delle bestemmie al passaggio della processione del Cristo morto. Una 'bravata' che p… - orizzontescuola : Ragazzi bestemmiano durante la processione: indagine in corso per individuare i responsabili - TecnicaScuola : Ragazzi bestemmiano durante la processione del Venerdì Santo: ricercati dai carabinieri, rischiano una sanzione di… - ertaaxx : RT @fanpage: Un gruppo di ragazzi ha urlato delle bestemmie al passaggio della processione del Cristo morto. Una 'bravata' che potrebbe cos… - TelemiaLaTv : L'episodio si è verificato a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, durante la processione del Venerdì Santo.… -