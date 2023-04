Radu trionfa nello scontro diretto | Auxerre passo avanti salvezza

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 aprile 2023) C’è chi gioca anche a Pasqua fra i tesserati dell’Inter. Si tratta di, portiere in prestito all’che ha appena vinto loin Ligue 1 ad Ajaccio per 0-3. PORTA INVIOLATA – Pasqua felice per Ionut Andrei, che gioca e vince con l’dove è in prestito da gennaio. Il portiere di proprietà dell’Inter ottiene un successo per 0-3 sul campo dell’Ajaccio penultimo. In gol Birama Touré al 3’, Nuno da Costa al 6’ e autogol di Mickael Alphonse sempre nel primo tempo, nel secondo minuto di recupero. L’di, salva in Ligue 1, sale a +3 sulla quartultima con otto partite da giocare. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...