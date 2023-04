Rabona Mobile rilancia il bonus ricarica di 10 euro

Leggi su tecnoandroid

(Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid L’operatore virtuale, con l’arrivo della festività di Pasqua, ha recentemente deciso di lanciare nuovamente la promoonline per i suoi già clienti. La nuova promozione è valida anche con il secondo brand Si, Pronto!?!, e lo sconto del 50% sul costo della SIM per i nuovi clienti. Ricordiamoci insieme come funziona.ilLe promozioni direse disponibili nelle ultime ore per festeggiare la Pasqua 2023 saranno valide fino alle ore 10:00 di Martedì 11 Aprile 2023, coprendo così tutto il weekend di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta. Per quanto riguarda la promozione dedicata ai già clienti, come fatto anche in occasione di altri eventi o ...