Rabiot: «La Juventus non sfrutta pari di Inter e Milan? Difficile spiegarlo»

Rabiot è piuttosto deluso per Lazio-Juventus 2-1 (vedi articolo). Il centrocampista, autore del momentaneo pareggio, a Sky Calcio Club manifesta il suo rammarico per non aver sfruttato i pareggi di Inter e Milan.

OCCASIONE MANCATA – Adrien Rabiot valuta la classifica: «Non sfruttati i risultati favorevoli coi pareggi di Inter e Milan? Anche noi avevamo voglia di fare molto meglio subito, dal primo tempo. Difficile da spiegarlo, con poca voglia: abbiamo perso quasi tutti i duelli. Nel secondo molto meglio, ma in queste partite giocare quarantacinque minuti non basta. È Difficile da spiegare, abbiamo aspettato troppo ed eravamo troppo bassi. Loro hanno giocato molto ...

