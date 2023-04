Queste app per monitorare il sonno ti aiutano davvero a dormire meglio, fidati (Di domenica 9 aprile 2023) Scaricare un’app per monitorare il sonno può essere la soluzione giusta ai nostri problemi di concentrazione. D’altronde, si sa, il riposo notturno rafforza la salute fisica e cognitiva. C'è un motivo per cui il tempo che dedichiamo al sonno è pari a circa un terzo della nostra vita: dormire permette al nostro corpo e alla nostra mente di ricaricare le energie. Bisogna farlo bene, però, non basta farlo per un certo numero di ore. Per molta gente, purtroppo, dormire è un'impresa complicata e causa di malesseri emotivi, capacità cognitive inferiori o un minor controllo sulle emozioni personali. Un quadro terribile che può essere parzialmente rivisto facendo leva sulla tecnologia: la cosa migliore sarebbe comprare uno dei migliori smartwatch in circolazione e sfruttarne i sensori per tenere traccia del ... Leggi su gqitalia (Di domenica 9 aprile 2023) Scaricare un’app perilpuò essere la soluzione giusta ai nostri problemi di concentrazione. D’altronde, si sa, il riposo notturno rafforza la salute fisica e cognitiva. C'è un motivo per cui il tempo che dedichiamo alè pari a circa un terzo della nostra vita:permette al nostro corpo e alla nostra mente di ricaricare le energie. Bisogna farlo bene, però, non basta farlo per un certo numero di ore. Per molta gente, purtroppo,è un'impresa complicata e causa di malesseri emotivi, capacità cognitive inferiori o un minor controllo sulle emozioni personali. Un quadro terribile che può essere parzialmente rivisto facendo leva sulla tecnologia: la cosa migliore sarebbe comprare uno dei migliori smartwatch in circolazione e sfruttarne i sensori per tenere traccia del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Scomodino : @Lapalmauz Con dall-e vai sul sicuro, per queste ho usato fotor che è un app - Labolas03 : @BrunoDiCostanz3 @selvastrana Bro a me capitano ste notifiche e sto pensando di disinstallare l'app che mi sto romp… - ILVATE80 : Bomba carta a casa del sindaco... secondo episodio in poche ore... Basta con queste declinazioni al femminile.… - dansharistan : @lostinthwfire ora dovrei averla infatti non penso di perdere più l’account ma queste app mi fanno sempre cagare in mano - bllwtsh : @yk2ngi ma la cambio da app store no? in usa? DIMMI UN ATTIMO ho paura du fare queste cose -