"Questa è l'ultima volta": Aurora Ramazzotti, la foto che spiazza tutti | Guarda (Di domenica 9 aprile 2023) Aurora Ramazzotti continua a raccontare la sua nuova vita da mamma sui social. E lo fa con stories, post e foto che rivelano minuto per minuto questa sua nuova sfida. Sono romai passati 10 giorni dal parto, il pancione comincia a sparire pian piano e Aurora sta recuperando le sue forme naturali. "10 giorni post parto, il corpo è magico", scrive Aurora Ramazzotti commentando uno scatto in cui si mostra riflessa davanti allo specchio mentre tiene in braccio il suo Cesare. La Ramazzotti, durante il periodo di gravidanza, aveva spesso mostrato il suo corpo ai follower che l'hanno seguita giorno per giorno in questa lunga trasformazione. Proprio per questo la compagna di Goffredo Cerza ha sempre cercato di praticare sport anche ...

