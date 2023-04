Quarta notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Marina Berlusconi è Fedele Confalieri si sono recati al San Raffaele di Milano per visitare Silvio Berlusconi, ricoverato per un'infezione polonare. È stata una visita lampo per gli auguri quella della figlia maggiore: che, giunta intorno alle 14, ha lasciato l'ospedale una decina di minuti dopo ha raggiunto i figli per il pranzo. È stato poi il turno del presidente di Mediaset. C'e' aria di quiete dopo la tempesta al San Raffaele. Non c'è il via vai dei giorni scorsi di famigliari e personale sanitario. Si svuota il piazzale antistante al settore D che per cinque giorni ha ospitato le troupe televisive e i giornalisti, oggi 'migranti' tra l'ingresso posteriore di via Olgettina e quello che dà accesso al reparto di terapia intensiva - dove da mercoledì è ricoverato Silvio Berlusconi - in attesa ... Leggi su agi (Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Marinaè Fedele Confalieri si sono recati al Sandi Milano per visitare Silvio, ricoverato per un'infezione polonare. È stata una visita lampo per gli auguri quella della figlia maggiore: che, giunta intorno alle 14, ha lasciato l'ospedale una decina di minuti dopo ha raggiunto i figli per il pranzo. È stato poi il turno del presidente di Mediaset. C'e' aria di quiete dopo la tempesta al San. Non c'è il via vai dei giorni scorsi di famigliari e personale sanitario. Si svuota il piazzale antistante al settore D che per cinque giorni ha ospitato le troupe televisive e i giornalisti, oggi 'migranti' tra l'ingresso posteriore di via Olgettina e quello che dà accesso al reparto di terapia intensiva - dove da mercoledì è ricoverato Silvio- in attesa ...

