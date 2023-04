Quarta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, Zangrillo: “Situazione difficile ma risponde bene alle terapie” (Di domenica 9 aprile 2023) Come sta Silvio Berlusconi: le ultime news in diretta live sulle condizioni dell’ex premier, 9 aprile Quarta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso per un’infezione polmonare conseguenza di una forma di leucemia cronica. La Situazione resta “difficile” così come sottolineato ieri (qui la cronaca della giornata) dal primario nonché medico personale dell’ex premier, Alberto Zangrillo, il quale, però, ha anche sottolineato che il Cavaliere “risponde bene alle terapie”. Anche nella giornata di ieri al San Raffaele si sono alternati i figli di Silvio ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) Come sta: le ultime news in diretta live sulle condizioni dell’ex premier, 9 aprileinper, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso per un’infezione polmonare conseguenza di una forma di leucemia cronica. Laresta “” così come sottolineato ieri (qui la cronaca della giornata) dal primario nonché medico personale dell’ex premier, Alberto, il quale, però, ha anche sottolineato che il Cavaliere “”. Anche nella giornata di ieri al San Raffaele si sono alternati i figli di...

