Quando si gioca la prossima giornata di Serie A? Calendario e programma partite: orari, tv e streaming (Di domenica 9 aprile 2023) Salutato il turno pre-pasquale, la Serie A 2022-2023 inizia già a pensare al prossimo fine settimana, Quando andrà in scena la 30a giornata del massimo campionato italiano di calcio. Si annuncia un turno che andrà preso con le molle, dato che verrà vissuto dopo i quarti di finale delle Coppe europee, per cui le 6 nostre rappresentanti dovranno rimettersi subito in carreggiata. La giornata si svilupperà in ben 4 giorni, da venerdì 14 aprile fino a lunedì 17. Si inizierà, infatti, con due anticipi. Cremonese-Empoli alle ore 18.30 e Spezia-Lazio alle ore 20.45. Nella giornata di sabato 15, invece, saranno in campo Bologna-Milan alle ore 15.00, Napoli-Verona alle ore 18.00 e Inter-Monza alle ore 20.45. Domenica 16 aprile si inizierà alle ore 12.30 con Lecce-Sampdoria, quindi alle ore 15.00 vedremo ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Salutato il turno pre-pasquale, laA 2022-2023 inizia già a pensare al prossimo fine settimana,andrà in scena la 30adel massimo campionato italiano di calcio. Si annuncia un turno che andrà preso con le molle, dato che verrà vissuto dopo i quarti di finale delle Coppe europee, per cui le 6 nostre rappresentanti dovranno rimettersi subito in carreggiata. Lasi svilupperà in ben 4 giorni, da venerdì 14 aprile fino a lunedì 17. Si inizierà, infatti, con due anticipi. Cremonese-Empoli alle ore 18.30 e Spezia-Lazio alle ore 20.45. Nelladi sabato 15, invece, saranno in campo Bologna-Milan alle ore 15.00, Napoli-Verona alle ore 18.00 e Inter-Monza alle ore 20.45. Domenica 16 aprile si inizierà alle ore 12.30 con Lecce-Sampdoria, quindi alle ore 15.00 vedremo ...

