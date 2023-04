Pupo: “Quando è nata mia figlia ero in discoteca ed ero dipendente da sesso e gioco d’azzardo” (Di domenica 9 aprile 2023) Pupo a cuore aperto a Verissimo. Il cantante si è raccontato senza filtri, non nascondendo i suoi errori, a partire da quelli fatti in famiglia. Dopo un videomessaggio della figlia Ilaria – la primogenita avuta dalla moglie Anna – ha spiegato: “Ha vissuto la fase più travolgente della mia carriera ed è stata dura per lei. Ilaria è nata il 16 marzo del 1975, ero in una sala da ballo con un mio amico. Non mi rendevo conto che mi moglie era in ospedale e stava partorendo la mia prima figlia. Ero completamente rimbecillito dal mio ego. Oggi me ne vergogno”. Pupo: “Oggi mi vergogno un pò” “Non mi ha mai puntato il dito contro, non mi ha mai accusato per aver sbagliato. C’è sempre stato un rapporto d’amore – ha fatto sapere – Sono state brave lei e mia moglie, alle quali chiedo scusa per quella sera e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 aprile 2023)a cuore aperto a Verissimo. Il cantante si è raccontato senza filtri, non nascondendo i suoi errori, a partire da quelli fatti in famiglia. Dopo un videomessaggio dellaIlaria – la primogenita avuta dalla moglie Anna – ha spiegato: “Ha vissuto la fase più travolgente della mia carriera ed è stata dura per lei. Ilaria èil 16 marzo del 1975, ero in una sala da ballo con un mio amico. Non mi rendevo conto che mi moglie era in ospedale e stava partorendo la mia prima. Ero completamente rimbecillito dal mio ego. Oggi me ne vergogno”.: “Oggi mi vergogno un pò” “Non mi ha mai puntato il dito contro, non mi ha mai accusato per aver sbagliato. C’è sempre stato un rapporto d’amore – ha fatto sapere – Sono state brave lei e mia moglie, alle quali chiedo scusa per quella sera e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moixus1970 : RT @Gazzettino: Pupo: «Quando è nata mia figlia ero in discoteca. Ero dipendente da sesso e gioco d'azzardo, mi sono fatto aiutare» https:/… - Gazzettino : Pupo: «Quando è nata mia figlia ero in discoteca. Ero dipendente da sesso e gioco d'azzardo, mi sono fatto aiutare» - ilmessaggeroit : Pupo: «Quando è nata mia figlia ero in discoteca. Per uscire dalla dipendenza del sesso e del gioco d'azzardo mi so… - Ravioleekn0w : il mio pupo che posta quando non mi sento bene???? - brunofavaro14 : @CAMPO_66 @Misurelli77 Se sai leggere leggiti qualche libro di Raoul Pupo o di Enzo Bettiza e impara quale era la r… -