Pupo e la figlia avuta da una fan | Mi spostavo in segreto per vederla

Ospite nel salotto di 'Verissimo' Pupo ricorda il difficile rapporto con le figlie Ilaria e Valentina, quest'ultima nata dalla relazione con una fan durante un tour nel nord Italia. 'Valentina non mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moixus1970 : RT @Gazzettino: Pupo: «Quando è nata mia figlia ero in discoteca. Ero dipendente da sesso e gioco d'azzardo, mi sono fatto aiutare» https:/… - Gazzettino : Pupo: «Quando è nata mia figlia ero in discoteca. Ero dipendente da sesso e gioco d'azzardo, mi sono fatto aiutare» - ilmessaggeroit : Pupo: «Quando è nata mia figlia ero in discoteca. Per uscire dalla dipendenza del sesso e del gioco d'azzardo mi so… - GossipOne_it : Chi è Clara Ghinazzi, la figlia di Pupo? La verità sul suo rapporto con il padre. - DonnaGlamour : Clara Ghinazzi, 3 curiosità sulla figlia più giovane di Pupo -