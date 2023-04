Pupo | chi sono le tre figlie | “Ho fatto l’amore con una fan e Valentina l’ho riconosciuta dopo”

(Di domenica 9 aprile 2023) Enzo Ghinazzi, in arte, si è sposato giovanissimo: aveva solo 19 anni quando ha sposato Anna e dalla loro unionenate due: Ilaria (49 anni) e Clara, più giovane di 19 anni. Tuttavia, c’è una terza sorella, nata in mezzo alle altre due,l’ha avuta da una relazione extraconiugale con una fan, ma l’ha poi. In un’intervista a Barbara D’Urso,aveva parlato così della sua famiglia poco “ortodossa”: “Se voi conosceste la mia famiglia e le miee voleste fare un paragone con quelli di altri colleghi la discussione finirebbe subito. Perché ho una famiglia esemplare. Tutte persone normali, il più anormaleio. Amo le mie compagne,innamorato pazzamente di loro. ...

Domenica 9 aprile ci sarà spazio per Michelle Hunziker ,, Eleonora Abbagnato , Orietta Berti , Arisa e Raimondo Todaro (collegati dallo studio di Amici).Verissimo ha detto no ai vipponisi aspettava di vedere la vincitrice Nikita Pelizon ... Domenica, invece, ci sarà spazio per Michelle Hunziker nella sua prima intervista da nonna;insieme ......01 - CINQUE FURBASTRI, UN FURBACCHIONE/COME TI RAPISCO IL00:52 - SONO PAZZO DI IRIS BLOND ...15 - Le ultime 24 ore - Caccia al killer 2 Stagione Ep.2 19:15 - Cash or Trash -offre di più 2 ...

Pupo, età, carriera, vita privata e il gioco d'azzardo. Chi è il cantante ospite nello speciale di Pasqua di V ilmessaggero.it

È il weekend di Pasqua ma nessuno stop per Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi domenica 9 aprile.