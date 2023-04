Pubblica i messaggi e la foto del suo stalker su Facebook: lui la denuncia per diffamazione e minacce (Di domenica 9 aprile 2023) Pubblica i messaggi dello stalker su Facebook e viene accusata di diffamazione. I fatti sono accaduti a una 50enne, L.R, che è stata querelata da un uomo, condannato nel 2015 per atti persecutori nei confronti della donna. Nonostante la condanna però, l’uomo aveva continuato a perseguitare L.R, finché lei non ha postato online i messaggi ricevuti da A.T. Perseguita la ex e inventa che è una trafficante di cocaina: stalker arrestato in Croazia Pubblica online i messaggi e la foto dello stalker: denunciata I messaggi dello stalker sono finiti online, su Facebook. Una mossa sbagliata che ha portato ancora più guai alla donna. Lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023)dellosue viene accusata di. I fatti sono accaduti a una 50enne, L.R, che è stata querelata da un uomo, condannato nel 2015 per atti persecutori nei confronti della donna. Nonostante la condanna però, l’uomo aveva continuato a perseguitare L.R, finché lei non ha postato online iricevuti da A.T. Perseguita la ex e inventa che è una trafficante di cocaina:arrestato in Croaziaonline ie ladellota Idellosono finiti online, su. Una mossa sbagliata che ha portato ancora più guai alla donna. Lo ...

