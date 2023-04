Psg, L’Equipe esalta Donnarumma: “Donnamura” (FOTO) (Di domenica 9 aprile 2023) “C’était Donnamura”. Titola così in prima pagina L’Equipe che omaggia Donnarumma, autore di una grande prestazione con cui ha aiutato il PSG a vincere 2-0 in casa del Nizza, che era imbattuto da 14 partite. La squadra di Galtier mantiene 6 punti di vantaggio sul Lens che incontrerà nella prossima giornata. Voici les unes du journal L'Équipe du dimanche 9 avril 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/owuXcotvra — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 9, 2023 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) “C’était”. Titola così in prima paginache omaggia, autore di una grande prestazione con cui ha aiutato il PSG a vincere 2-0 in casa del Nizza, che era imbattuto da 14 partite. La squadra di Galtier mantiene 6 punti di vantaggio sul Lens che incontrerà nella prossima giornata. Voici les unes du journal L'Équipe du dimanche 9 avril 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/owuXcotvra — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 9, 2023 SportFace.

