PSG, la clausola anti-infortunio non risparmia Skriniar: ecco di cosa si tratta (Di domenica 9 aprile 2023) Il Paris Saint-Germain ha inaugurato una clausola particolare per la stesura degli ultimi contratti, che riguardano rinnovi o ingaggi di nuovi... Leggi su calciomercato (Di domenica 9 aprile 2023) Il Paris Saint-Germain ha inaugurato unaparticolare per la stesura degli ultimi contratti, che riguardano rinnovi o ingaggi di nuovi...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : PSG, la clausola anti-infortunio non risparmia Skriniar: ecco di cosa si tratta: Il Paris Saint-Germain ha inaugura… - TitanACM : @Krypz_SKN @FBiasin Attendo allora a giugno, si libereranno molte panchine tra PSG, Real, Tottenham, Chelsea. Sicur… - achspol89 : @covellocurvasud Salah venduto a 50 a 2 anni dalla scadenza. Il Psg paga clausola di Neymar poco dopo, parlando di… - _SR26_ : @notPatriota Sarei felicissimo per il suo acquisto. Ma, c'è un grande MA, il PSG ha inserito nel suo contratto una… - Livia_DiGioia : RT @espertheo: Conte non ha tutta questa smania di tornare in Italia, da non escludere le piste estere come Atletico Madrid o PSG. Per il P… -