Pronti i nuovi obiettivi Def | il Pil 2023 Bankitalia vede lieve ripresa Ma molto dipende da una variabile | ecco quale

(Di domenica 9 aprile 2023) L'asticella del Pil si avvia ad essere rivista al rialzo per quest'anno. Il Documento di economia e finanza che il governo varerà martedì in consiglio dei ministri certificherà un +0,9% tendenziale (a ...

Un livello (rispetto al 4,5% programmatico della Nadef) che potrebbe consentirespazi al governo per le prossime misure. In cima alla lista c'è l'avvio della riforma fiscale, con il taglio ...

Il Documento di economia e finanza certificherà un +0,9% tendenziale, che potrebbe arrivare almeno a toccare il +1%. Ma c'è una variabile cui si guarda con attenzione, ed è la spinta sul Pil del Pnrr ...