"Pronti, controllate tutte le truppe": la frase che fa tremare il mondo, cosa può accadere (Di domenica 9 aprile 2023) Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha ordinato di condurre operazioni di "controllo completo della prontezza al combattimento delle forze armate nazionali". Lo riferisce il canale televisivo VoyenTV del ministero della Difesa di Minsk. "Il comando delle unità militari, la capacità delle unità di agire in una situazione difficile e il sistema di reclutamento sono in fase di test", ha affermato il canale televisivo. I riservisti richiamati in servizio si stanno unendo ai ranghi, ha aggiunto l'emittente. "Riacquisteranno le abilità delle loro professioni militari, studieranno nuove armi e praticheranno una serie di attività sul campo", ha affermato. E questo dettaglio, questo controlli improvviso delle truppe ha messo in allarme diverse cancellerie. La Bielorussia come è noto è un alleato solido della Russia e ha una posizione strategica per gli attacchi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha ordinato di condurre operazioni di "controllo completo della prontezza al combattimento delle forze armate nazionali". Lo riferisce il canale televisivo VoyenTV del ministero della Difesa di Minsk. "Il comando delle unità militari, la capacità delle unità di agire in una situazione difficile e il sistema di reclutamento sono in fase di test", ha affermato il canale televisivo. I riservisti richiamati in servizio si stanno unendo ai ranghi, ha aggiunto l'emittente. "Riacquisteranno le abilità delle loro professioni militari, studieranno nuove armi e praticheranno una serie di attività sul campo", ha affermato. E questo dettaglio, questo controlli improvviso delleha messo in allarme diverse cancellerie. La Bielorussia come è noto è un alleato solido della Russia e ha una posizione strategica per gli attacchi ...

