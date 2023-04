Programmi TV di stasera, domenica 9 aprile 2023. Su Rai1 il film ‘Amici per la pelle’ (Di domenica 9 aprile 2023) Amici per la Pelle Rai1, ore 21.25: Amici per la pelle - 1^Tv film del 2022 di Pierluigi Di Lallo, con Filippo Laganà, Massimo Ghini, Nancy Brilli. Prodotto in Italia. Durata: 81 minuti. Trama: Nel corso di una vacanza negli Stati Uniti, Filippo viene colto da forti dolori addominali che lo obbligano a rientrare in modo rocambolesco in Italia e ad essere ricoverato d’urgenza. Il responso dei medici non lascia dubbi: è necessario un immediato trapianto di fegato. Sarà però la sua voglia di vivere, unita al profondo legame con i genitori, a consentirgli di affrontare con il sorriso questa difficile situazione. Rai2, ore 21.00: N.C.I.S. Serie Tv. 20×10 – Gioco di Squadra: A Washington arrivano la Tennant e Boone dalle Hawaii e Callen e Hannah da Los Angeles, per partecipare alla festa di pensionamento dell’istruttore Dale Harding, ma Harding viene ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 9 aprile 2023) Amici per la Pelle, ore 21.25: Amici per la pelle - 1^Tvdel 2022 di Pierluigi Di Lallo, con Filippo Laganà, Massimo Ghini, Nancy Brilli. Prodotto in Italia. Durata: 81 minuti. Trama: Nel corso di una vacanza negli Stati Uniti, Filippo viene colto da forti dolori addominali che lo obbligano a rientrare in modo rocambolesco in Italia e ad essere ricoverato d’urgenza. Il responso dei medici non lascia dubbi: è necessario un immediato trapianto di fegato. Sarà però la sua voglia di vivere, unita al profondo legame con i genitori, a consentirgli di affrontare con il sorriso questa difficile situazione. Rai2, ore 21.00: N.C.I.S. Serie Tv. 20×10 – Gioco di Squadra: A Washington arrivano la Tennant e Boone dalle Hawaii e Callen e Hannah da Los Angeles, per partecipare alla festa di pensionamento dell’istruttore Dale Harding, ma Harding viene ...

