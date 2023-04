Primavera di fuoco: cosa ci aspetta in Ucraina (Di domenica 9 aprile 2023) Siamo ormai al quattordicesimo mese di guerra tra Russia e Ucraina. La città di Bakhmut, da mesi il nucleo del conflitto, continua a resistere, nonostante le dichiarazioni di pochi giorni fa del gruppo mercenario Wagner, secondo cui la bandiera russa sarebbe stata innalzata sul municipio. Nel frattempo, l’esercito russo starebbe ritirando equipaggiamenti e armi dalla Crimea, che potrebbe diventare l’obiettivo della prossima controffensiva Ucraina, come riferito dall’analista militare Brady Afrik, citando le immagini satellitari di Maxar. Insomma, quella che doveva essere una guerra-lampo, un’operazione militare speciale (così Putin si ostina a definirla ancora oggi) si sta rivelando un vero e proprio conflitto di logoramento, in cui la luce della pace rimane ancora lontanissima. Cina e Occidente, in realtà, ci avevano provato a congiungere i ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 9 aprile 2023) Siamo ormai al quattordicesimo mese di guerra tra Russia e. La città di Bakhmut, da mesi il nucleo del conflitto, continua a resistere, nonostante le dichiarazioni di pochi giorni fa del gruppo mercenario Wagner, secondo cui la bandiera russa sarebbe stata innalzata sul municipio. Nel frattempo, l’esercito russo starebbe ritirando equipaggiamenti e armi dalla Crimea, che potrebbe diventare l’obiettivo della prossima controffensiva, come riferito dall’analista militare Brady Afrik, citando le immagini satellitari di Maxar. Insomma, quella che doveva essere una guerra-lampo, un’operazione militare speciale (così Putin si ostina a definirla ancora oggi) si sta rivelando un vero e proprio conflitto di logoramento, in cui la luce della pace rimane ancora lontanissima. Cina e Occidente, in realtà, ci avevano provato a congiungere i ...

