Prima Pagina IN Edicola: Thiago Motta vede l’Inter, Inzaghi tradito (Di domenica 9 aprile 2023) La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina nella versione cartacea in Edicola. CORRIERE DELLO SPORT Il tocco dei maghi. La Lazio stende la Juventus: Luis Alberto inventa e Sarri vola (19 punti in sette gare). Maurizio sempre più secondo: staccata l’Inter, quinta a -7. Inter, sono i gol il vero problema. Inzaghi tradito dagli attaccanti: in quattro partite 87 tiri e solo due reti segnate. Martedì il Benfica. TUTTOSPORT Thiago Motta vede l’Europa. E ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Il tocco dei maghi. La Lazio stende la Juventus: Luis Alberto inventa e Sarri vola (19 punti in sette gare). Maurizio sempre più secondo: staccata, quinta a -7. Inter, sono i gol il vero problema.dagli attaccanti: in quattro partite 87 tiri e solo due reti segnate. Martedì il Benfica. TUTTOSPORTl’Europa. E ...

