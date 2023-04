Premier League, il Liverpool ferma l’Arsenal ad Anfield: è 2-2 (Di domenica 9 aprile 2023) Oggi pomeriggio è andata in scena la 30esima giornata di Premier League tra Liverpool ed Arsenal ad Anfield Road Oggi pomeriggio è andata in scena la 30esima giornata di Premier League tra Liverpool ed Arsenal ad Anfield Road che è terminata 2-2: per i Reds sono andati a segno Salah e Firmino, per i Gunners Martinelli e Gabriel Jesus. La squadra di Jurgen Klopp è riuscita dunque a fermare quella di Mikel Arteta (che proveniva da sette vittorie di fila) ed è rimasta stabile all’ottavo posto in classifica. I Gunners, invece, sono ancora primi, ma in caso di vittoria del Manchester City i ragazzi di Pep Guardiola potrebbero andare a -3. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Oggi pomeriggio è andata in scena la 30esima giornata ditraed Arsenal adRoad Oggi pomeriggio è andata in scena la 30esima giornata ditraed Arsenal adRoad che è terminata 2-2: per i Reds sono andati a segno Salah e Firmino, per i Gunners Martinelli e Gabriel Jesus. La squadra di Jurgen Klopp è riuscita dunque are quella di Mikel Arteta (che proveniva da sette vittorie di fila) ed è rimasta stabile all’ottavo posto in classifica. I Gunners, invece, sono ancora primi, ma in caso di vittoria del Manchester City i ragazzi di Pep Guardiola potrebbero andare a -3. L'articolo proviene da Calcio News 24.

