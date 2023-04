Premier League: arrestati 3 tifosi del Wolverhampton per cori omofobi (Di domenica 9 aprile 2023) cori omofobici durante Wolverhampton–Chelsea, arrestati tre tifosi della formazione di casa. A rendono noto lo stesso Chelsea e la Premier League tramite i rispettivi account Twitter. I cori erano stati ripetuti e anche lo speaker dello stadio aveva rivolto un invito per farli cessare. La polizia delle West Midlands ha individuato tre persone e le ha messe in stato di fermo, “per disturbo dell’ordine pubblico, provocato allarme e per aver usato parole o comportamenti incitanti all’odio verso i diversi orientamenti sessuali”. Poi le parole di entrambe le società: “Continueremo a lottare contro ogni forma di discriminazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023)ci durante–Chelsea,tredella formazione di casa. A rendono noto lo stesso Chelsea e latramite i rispettivi account Twitter. Ierano stati ripetuti e anche lo speaker dello stadio aveva rivolto un invito per farli cessare. La polizia delle West Midlands ha individuato tre persone e le ha messe in stato di fermo, “per disturbo dell’ordine pubblico, provocato allarme e per aver usato parole o comportamenti incitanti all’odio verso i diversi orientamenti sessuali”. Poi le parole di entrambe le società: “Continueremo a lottare contro ogni forma di discriminazione”. SportFace.

Klopp esulta dopo il rigore sbagliato da Salah: 'Non ci ho capito niente'. Il gesto diventa virale Nell'incredibile altalena di emozioni vissute in campo e fuori nel corso di Liverpool - Arsenal, c'è spazio anche lo show di Jurgen Klopp, catturato da un video già diventato virale. Fra le tante ... Liverpool - Arsenal 2 - 2: rileggi la diretta della partita LIVE Il big match di Pasqua della Premier League non solo non tradisce le attese, ma si rivela una delle partite più appassionanti della stagione inglese con uno spettacolare 2 - 2 tra Liverpool e Arsenal. Un pari, quello di Anfield, ... Nell'incredibile altalena di emozioni vissute in campo e fuori nel corso di Liverpool - Arsenal, c'è spazio anche lo show di Jurgen Klopp, catturato da un video già diventato virale. Fra le tante ...Il big match di Pasqua dellanon solo non tradisce le attese, ma si rivela una delle partite più appassionanti della stagione inglese con uno spettacolare 2 - 2 tra Liverpool e Arsenal. Un pari, quello di Anfield, ... Premier League: il Liverpool ferma l'Arsenal, pari ad Anfield - Sportmediaset Sport Mediaset From Uk - Szczesny nel mirino del Manchester United, ma c'è anche il Tottenham Con il contratto in scadenza nel 2024, il portiere polesco della Juventus Wojciech Szczesny è finito nel mirino di due club di Premier League. Secondo quanto riporta Team ... Con il contratto in scadenza nel 2024, il portiere polesco della Juventus Wojciech Szczesny è finito nel mirino di due club di Premier League. Secondo quanto riporta Team ...