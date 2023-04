Premier League 2022/2023: Firmino gela l’Arsenal, il Liverpool impone il pari ad Anfield (Di domenica 9 aprile 2023) Mancavano pochi minuti all’ennesima vittoria dell’Arsenal e all’ennesima sconfitta, magari con un pizzico di sfortuna, del Liverpool. Invece, quando sembrava andare tutto come da pronostico ad Anfield Road, i Gunners vengono gelati a tre minuti dal termine dal gol di Roberto Firmino, che fissa il punteggio sul 2-2 e fa felice il Manchester City, ora con una partita in meno a -6 dai londinesi che restano comunque in vetta. Un punto che però per i Reds conta poco: restano molto indietro in classifica e la Champions è ormai un miraggio. La squadra di Arteta in apertura sfrutta le solite amnesie difensive dei padroni di casa e va a nozze con il gioco rapido e spumeggiante che propone lì davanti ormai da un’intera stagione. E’ così che arriva il gol del vantaggio, firmato da Gabriel Martinelli, che con un ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Mancavano pochi minuti all’ennesima vittoria dele all’ennesima sconfitta, magari con un pizzico di sfortuna, del. Invece, quando sembrava andare tutto come da pronostico adRoad, i Gunners vengonoti a tre minuti dal termine dal gol di Roberto, che fissa il punteggio sul 2-2 e fa felice il Manchester City, ora con una partita in meno a -6 dai londinesi che restano comunque in vetta. Un punto che però per i Reds conta poco: restano molto indietro in classifica e la Champions è ormai un miraggio. La squadra di Arteta in apertura sfrutta le solite amnesie difensive dei padroni di casa e va a nozze con il gioco rapido e spumeggiante che propone lì davanti ormai da un’intera stagione. E’ così che arriva il gol del vantaggio, firmato da Gabriel Martinelli, che con un ...

