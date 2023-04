Preghiera del mattino del 9 Aprile 2023: “Liberami dal peccato” (Di domenica 9 aprile 2023) La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la Preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 9 aprile 2023) La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con ladeldi oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Obblighi e green pass inutili. La Pfizer l’ha sempre saputo ??? Dalla Serracchiani a Zan, ecco la… - vaticannews_it : Papa Francesco sosta in preghiera durante la Celebrazione della Passione del Signore, nella Basilica di San Pietro… - vaticannews_it : ?? Per via del freddo intenso di questi giorni #PapaFrancesco seguirà la #ViaCrucis di questa sera da Casa Santa Mar… - GhironiQuinto : RT @nocavia0: Quindi vediamo un po'...una preghiera in classe è ritenuta discriminatoria, invece questa propaganda del cazzo è ritenuta inc… - Spenk78 : RT @LaVeritaWeb: #LaVeritàdioggi Obblighi e green pass inutili. La Pfizer l’ha sempre saputo ??? Dalla Serracchiani a Zan, ecco la corte… -