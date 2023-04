Pontecorvo Bestemmie nell’ex ospedale Pasquale Del Prete | carabinieri sulle tracce degli autori

(Di domenica 9 aprile 2023) Dovranno di un reato, depenalizzato e sanzionato ora con una multa da 51 a 309 euro, glidelledurante i riti della Pasqua. Glirisponderanno dell’articolo 724 del Codice Penale che punisce “chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità e chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti”. A lavoro idella stazione di(Frosinone) per identificare il gruppo di giovani accusati di avere urlatoal passaggio della processione del Cristo morto seguito dalla statua della Madonna. È successo durante la tappaDeloggi trasformato in Casa della Salute. Mentre i sacerdoti ...

Avrebbero pronunciato ad alta voce una lunga sequela die frasi blasfeme, in coincidenza del passaggio della processione del Venerdì Santo. E dopo ... per la precisione a(un paese ...

Hanno invece le ore contate alcuni giovani che ieri sera, a Pontecorvo, hanno compiuto il gesto blasfemo ... 724 del Codice penale normava in tal senso: "Chiunque, a titolo di bestemmia e ... L'articolo è il 724 del Codice Penale: ...