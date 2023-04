"Ponga fine alla guerra". Papa Francesco, Putin? Non proprio: a chi si rivolge (Di domenica 9 aprile 2023) La "Comunità internazionale si adoperi a porre fine a questa guerra (Russia-Ucraina, NdR) e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo, a partire dalla Siria, che attende ancora la pace". È il messaggio pasquale di Papa Francesco per la benedizione dell'Urbi et Orbi davanti a 100mila fedeli in piazza San Pietro. Bergoglio ha poi manifestato "viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni" in Medioriente "che minacciano l'auspicato cl ima di fiducia e di rispetto reciproco, necessario per riprendere il dialogo tra Israeliani e Palestinesi, così che la pace regni nella Città Santa e in tutta la Regione". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) La "Comunità internazionale si adoperi a porrea questa(Russia-Ucraina, NdR) e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo, a partire dSiria, che attende ancora la pace". È il messaggio pasquale diper la benedizione dell'Urbi et Orbi davanti a 100mila fedeli in piazza San Pietro. Bergoglio ha poi manifestato "viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni" in Medioriente "che minacciano l'auspicato cl ima di fiducia e di rispetto reciproco, necessario per riprendere il dialogo tra Israeliani e Palestinesi, così che la pace regni nella Città Santa e in tutta la Regione".

