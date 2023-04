Poggio Imperiale-Lesina | incidente | morto 27enne | un ferito Scontro fra due auto

(Di domenica 9 aprile 2023) Un uomo di 27 anni èoggi nell’in un tratto della strada che collega. Per cause da dettagliare si sono scontrate due. La vittima è Michelangelo Gaudelli, originario di, deceduto sul colpo. L’altro occupante della stessa vettura è rimasto. L'articolo, un fra due proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Poggio Imperiale-Lesina (#Foggia), incidente: morto 27enne, un ferito

