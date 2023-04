Pnrr, il Comune più virtuoso d’Italia è in Sardegna (Di domenica 9 aprile 2023) Appena 133 abitanti. E’ uno dei Comuni più piccoli della Sardegna e d’Italia, eppure rappresenta un esempio virtuoso a livello nazionale sulle procedure di attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). E’ l’amministrazione comunale di Setzu (Vs) a fregiarsi di questo importante riconoscimento. La notizia emerge a Roma durante la conferenza stampa di presentazione del libro “Recovery Plan – Il controllo dei revisori sui Fondi del Pnrr”. Il primo della collana editoriale dell’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti locali, uscito nei giorni scorsi in tutta Italia. Il caso Setzu è citato da Maria Carla Manca, una delle due autrici del testo assieme alla collega Rosa Ricciardi. “I responsabili dei servizi hanno messo in campo un ottimo lavoro di gruppo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 aprile 2023) Appena 133 abitanti. E’ uno dei Comuni più piccoli della, eppure rappresenta un esempioa livello nazionale sulle procedure di attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). E’ l’amministrazione comunale di Setzu (Vs) a fregiarsi di questo importante riconoscimento. La notizia emerge a Roma durante la conferenza stampa di presentazione del libro “Recovery Plan – Il controllo dei revisori sui Fondi del”. Il primo della collana editoriale dell’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti locali, uscito nei giorni scorsi in tutta Italia. Il caso Setzu è citato da Maria Carla Manca, una delle due autrici del testo assieme alla collega Rosa Ricciardi. “I responsabili dei servizi hanno messo in campo un ottimo lavoro di gruppo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Il sindaco di Tripi, citato nella nostra inchiesta per i finanziamenti ottenuti dal Comune siciliano, prova a difen… - matteorenzi : L’UE si dice pronta ad accettare cambi di progetto del PNRR: il Comune di Firenze e il Governo devono mettere 80 mi… - fattoquotidiano : Pnrr, Conte: “Le spaccature nel governo ci preoccupano, propongo un tavolo comune per gestire con trasparenza le ri… - sherpa810 : RT @BelpietroTweet: Il sindaco di Tripi, citato nella nostra inchiesta per i finanziamenti ottenuti dal Comune siciliano, prova a difendere… - CoretoMario : RT @LaVeritaWeb: Il sindaco di Tripi, citato nella nostra inchiesta per i finanziamenti ottenuti dal Comune siciliano, prova a difendere il… -