Pisa-Cagliari (lunedì 10 aprile 2023 ore 18:00): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 9 aprile 2023) Distanti appena un punto ed in piena zona playoff, Pisa e Cagliari si affrontano in una delle loro ultime chances rimaste di agguantare il terzo posto. I nerazzurri dopo aver fatto una rimonta spettacolare in autunno hanno pagato dazio, soprattutto in trasferta dove sono malamente caduti a Modena e Cosenza. Fortuna vuole che in casa nelle ultime 4 gare

