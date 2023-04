Pignoramenti della prima casa | ora succede a tanti in tutti questi nuovi casi | Difenditi

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 9 aprile 2023) Un incubo peritaliani con debiti nei confronti del Fisco o dei privati: vediamo chee l’attuale normativa. Il pignoramentoè un evento che fa paura aItaliani. Quando ci sono debiti di mezzo e non si riesce a far fronte nei tempi previsti questa ipotesi diventa più concreta. In questo articolo esploreremo questo argomento non piacevole per cercare di offrire cognizioni utili per chi sia in questa situazione. In linea di principio laè protetta dalla legge e non è pignorabile, ma solo in alcuni. Attenzione al pignoramento– ilovetrading.itIl fondamento di questa regola sta proprio nel fatto che privare una famiglia ...