Piantedosi: «Sul tifo violento non arretreremo di un millimetro. I club collaborino» (Di domenica 9 aprile 2023) Il Messaggero intervista il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Diversi i temi trattati, tra cui anche l’assenza di un prefetto a Roma e il tifo violento. Su Roma e il prefetto, Piantedosi dichiara: «Il Governo nominerà a breve il nuovo Prefetto e certamente sarà individuato il profilo giusto per la Capitale. Nel frattempo, tengo a dire che la prefettura di Roma non è senza una guida. I provvedimenti e le attività messe in campo negli ultimi giorni su importanti versanti della sicurezza pubblica dimostrano che la struttura è all’altezza delle funzioni che le competono. Non si sono, infatti, registrate battute di arresto né nelle iniziative contro il tifo violento, né nel contrasto alle occupazioni illegali di immobili, alla malamovida e alle violenze di strada, solo per fare ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 aprile 2023) Il Messaggero intervista il ministro dell’Interno, Matteo. Diversi i temi trattati, tra cui anche l’assenza di un prefetto a Roma e il. Su Roma e il prefetto,dichiara: «Il Governo nominerà a breve il nuovo Prefetto e certamente sarà individuato il profilo giusto per la Capitale. Nel frattempo, tengo a dire che la prefettura di Roma non è senza una guida. I provvedimenti e le attività messe in campo negli ultimi giorni su importanti versanti della sicurezza pubblica dimostrano che la struttura è all’altezza delle funzioni che le competono. Non si sono, infatti, registrate battute di arresto né nelle iniziative contro il, né nel contrasto alle occupazioni illegali di immobili, alla malamovida e alle violenze di strada, solo per fare ...

