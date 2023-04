Piantedosi apre al decreto flussi | «Se c' è più offerta di lavoro Non abbiamo pregiudizi | ne parleremo con le aziende»

(Di domenica 9 aprile 2023) Ministro, oltre 2mila assunzioni nelle forze dell?ordine. Che segnale è?«È un seguito alle politiche già avviate da questo Governo per potenziare le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pccpla : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Migranti, Piantedosi apre all’arrivo di potenziali centravanti - LEGGI L'ARTICOLO di @twittandolimoni https:/… - Varco001 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Migranti, Piantedosi apre all’arrivo di potenziali centravanti - LEGGI L'ARTICOLO di @twittandolimoni https:/… - MatteoGiulioTon : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Migranti, Piantedosi apre all’arrivo di potenziali centravanti - LEGGI L'ARTICOLO di @twittandolimoni https:/… - AnnalisaAntas : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Migranti, Piantedosi apre all’arrivo di potenziali centravanti - LEGGI L'ARTICOLO di @twittandolimoni https:/… - cristianosaleri : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Migranti, Piantedosi apre all’arrivo di potenziali centravanti - LEGGI L'ARTICOLO di @twittandolimoni https:/… -

... sostegno alla Libia (che per l'Onu è criminale) e caccia alle Ong Meloni peggio di, non ... "Se siquel rubinetto, il problema diventa di difficile gestione ". Ieri sono intervenute le ...... soprattutto ridimensionare la coppia Salvini -che in questi mesi ha combinato più di ... "Se siquel rubinetto, il problema diventa di difficile gestione". Ieri sono intervenute le ...Carlo Cottarelliun nuovo fronte di tensione su salario minimo e nucleare. E ora addirittura ... Matteoper dire che è indispensabile e urgentissima" l'attivazione di "un tavolo di ...

Piantedosi apre al decreto flussi: «Se c'è più offerta di lavoro. Non abbiamo pregiudizi, ne parleremo con le ilmessaggero.it

Ministro Piantedosi, oltre 2mila assunzioni nelle forze dell’ordine. Che segnale è «È un seguito alle politiche già avviate da questo Governo per potenziare ...Nei fotogrammi un video divenuto virale: siamo nel Congo, luogo ricco di coltan e oro. I minatori scavano a mani nude per salvare i compagni inghiottiti dalla terra. Niente di quel che viene estratto ...