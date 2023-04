«Piangi che tuo figlio non nasce» | l’insulto che ha scatenato la rissa dopo Real Madrid-Villareal e la replica della compagna di Valverde

(Di domenica 9 aprile 2023) «ora che tuonon». È questa la frase pesante come un macigno che il calciatore uruguayano delFedericosi sarebbe sentito ripetere per la seconda volta dal giocatore del VillarAlejandro Baena durante la partita di ieri, 8 aprile, al Bernabeu. Da lì sarebbe nata la miccia per laal termine del match, vinto dalper 3 a 2, scoppiata nel garage dello stadio. Mentre aspettava di salire sul bussua squadra, Baena è stato avvicinato dache lo ha colpito con un pugno urlando: «Dimmi ora che cosa hai detto di mio». La frase pronunciata dal primo farebbe riferimento alle difficoltà in gravidanza che la moglie del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... louisismydrug_ : T'ho dato tutto di me, forse ti ho dato il peggio di me Che tanto il meglio era uguale Ora che piangi a fare - kuberious : “lo sai che ti sorridono gli occhi anche mentre piangi?” - AseroGiovanna : RT @Sergio39468964: No, tu non piangi con i fatti ma con le menzogne che dici Tu un tuo caro non lo hai perduto per un vaccino killer, no… - bhoiiiv : non so sognare se so che tu piangi - monica_zuccolo : «Ogni volta che piangi, il tuo sorriso diventa più dolce; ogni volta che soffri, il tuo cuore diventa più grande… -

oratuo figlio non nasce". È questa la frase pesante come un macignoil calciatore uruguayano del Real Madrid Federico Valverde si sarebbe sentito ripetere per la seconda volta dal ...L'astio tra i due ha un precedente importante, quello della sfida di Coppa del Re durante la quale Baena avrebbe detto a Valverde: "oratuo figlio non nasce", facendo un riferimento di ...... "perché tuo figlio non nascerà", con i pugni sugli occhi per mimare il gesto del pianto. Un'incursione ignobile nella vita privata dell'avversario,in quel momento stava vivendo giorni ...

«Piangi che tuo figlio non nasce»: l'insulto che ha scatenato la rissa ... Open

Ha veramente dell'incredibile quanto accaduto in Spagna al termine di Real Madrid - Villarreal. Secondo le ricostruzioni dei media locali, Federico Valverde ha sferrato un pugno sul volto ad ...(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Dovrei dare spiegazioni quando mi hanno detto che il mio stato interessante rischiava di non poter continuare Noi siamo stati zitti per due mesi e non voglio ...