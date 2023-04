(Di domenica 9 aprile 2023) A Diegomanca da morire la. Nelle scorse ore l'argentino ex della squadra giallorossa ha pubblicato una serie di storie Instagram che lo ritraggono con la maglia della 'Magica', ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaRomaLazio : Perotti alla Roma, 'senza di te non c'è felicità'. L'argentino ha nostalgia della squadra giallorossa #ANSA - glooit : Perotti alla Roma, 'senza di te non c'è felicità' leggi su Gloo - mbrandalesi : RT @valfurla: Sono d’accordo con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, che ha proposto di rinunciare a parte o a tutti i… - daviderromano : RT @valfurla: Sono d’accordo con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, che ha proposto di rinunciare a parte o a tutti i… - Athazzo : RT @valfurla: Sono d’accordo con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, che ha proposto di rinunciare a parte o a tutti i… -

Il 34enneè attualmente svincolato dopo che, lo scorso giugno, è scaduto il suo contratto con la Salernitana. . 9 aprile 2023L'approfondimento di Giuseppe Liturri Dapprima è arrivato il capogruppo leghistaCamera, ... Parliamo dei professori Tito Boeri e Roberto, dai quali abbiamo sentito ripetere, quasi parola ...... Mora (70' Gentili), Guazzaroni (71' Pigazzini), Rocchi, Tramontano,(51' Thiam). All. ... E, come la Narnese,squadra del presidente Corsi mancherebbe un solo punto per la matematica ...

Perotti alla Roma, 'senza di te non c'è felicità' - Calcio Agenzia ANSA

A Diego Perotti manca da morire la Roma. Nelle scorse ore l'argentino ex della squadra giallorossa ha pubblicato una serie di storie Instagram che lo ritraggono con la maglia della 'Magica', aggiungen ...Il giocatore argentino al momento è svincolato e ripensa alle sue cinque stagioni in giallorosso con grande affetto ...