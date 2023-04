Perché Zona bianca stasera non va in onda: il motivo e quando torna (Di domenica 9 aprile 2023) Perché Zona bianca stasera – domenica 9 aprile 2023 – non va in onda su Rete 4? Ve lo diciamo subito: il programma condotto da Giuseppe Brindisi che tratta temi d’attualità, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, oggi non verrà trasmesso Perché Pasqua. Essendo un giorno di festa Mediaset ha deciso di “fermare” per un turno il programma. quando torna? Tranquilli, il talk tornerà regolarmente in onda già domenica prossima, 16 aprile. Streaming e tv Abbiamo visto Perché Zona bianca stasera non va in onda, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il talk va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rete 4. ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023)– domenica 9 aprile 2023 – non va insu Rete 4? Ve lo diciamo subito: il programma condotto da Giuseppe Brindisi che tratta temi d’attualità, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, oggi non verrà trasmessoPasqua. Essendo un giorno di festa Mediaset ha deciso di “fermare” per un turno il programma.? Tranquilli, il talk tornerà regolarmente ingià domenica prossima, 16 aprile. Streaming e tv Abbiamo vistonon va in, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il talk va inla domenica sera alle ore 21,20 su Rete 4. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... erzascarletw : l’organizzazione del music bank ha fatto veramente pena a livello di security e staff per distribuire le persone pe… - _predawnchaos : io vivendo in una zona in cui nei boschi che presero fuoco sta un silenzio spettrale perché sono così aridi e inosp… - elliejoel_tlou : RT @demoralizzante: ho appena letto la notizia dell'orso che vogliono abbattere perché ha ucciso un ragazzo e veramente non ho più parole 1… - choiantonellina : RT @demoralizzante: ho appena letto la notizia dell'orso che vogliono abbattere perché ha ucciso un ragazzo e veramente non ho più parole 1… - inmillepezzi : RT @demoralizzante: ho appena letto la notizia dell'orso che vogliono abbattere perché ha ucciso un ragazzo e veramente non ho più parole 1… -

Bestemmiano durante la Via Crucis e si danno alla fuga: il folle "gioco" dei giovani ...passando al setaccio i filmati delle telecamere del circuito di videosorveglianza della zona e i ... Già, perché alla Via Crucis era presente anche il comandante della locale stazione dei carabinieri, il ... Juve: troppi passi falsi con le big! ... ma perché il modo in cui si gioca è totalmente differente dal loro. Questa purtroppo è una grande ... farebbe fatica ad arrivare in Zona Coppe Europee in Inghilterra e questo è un dato di fatto, ... A Pasqua quasi 2 miliardi per imbandire le tavole ... istituite zone rosse - Portofino "è di tutti" quindi nessun numero chiuso perché "non è giusto" ma ...un'ordinanza sindacale (effettiva da oggi e fino al 15 ottobre) che istituisce una sorta di 'zona ... ...passando al setaccio i filmati delle telecamere del circuito di videosorveglianza dellae i ... Già,alla Via Crucis era presente anche il comandante della locale stazione dei carabinieri, il ...... mail modo in cui si gioca è totalmente differente dal loro. Questa purtroppo è una grande ... farebbe fatica ad arrivare inCoppe Europee in Inghilterra e questo è un dato di fatto, ...... istituite zone rosse - Portofino "è di tutti" quindi nessun numero chiuso"non è giusto" ma ...un'ordinanza sindacale (effettiva da oggi e fino al 15 ottobre) che istituisce una sorta di '... Via della Giostra, via Marte e via Solitaria: tre strade di Palermo inghiottite dalle bombe PalermoToday