Perché Resta con me stasera – 9 aprile – non va in onda: il motivo (Di domenica 9 aprile 2023) Perché Resta con me stasera – domenica 9 aprile 2023 – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la fiction non verrà trasmessa semplicemente Perché domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata, il finale di stagione. Ci sarà una seconda stagione? Non ci sono notizie ufficiali, ma visto il successo di ascolti non è escluso che la Rai decida di procedere con una nuova serie di puntate. Quante puntate Ma quante puntate sono previste per Resta con me su Rai 1? In tutto sono andate in onda otto puntate: la prima domenica 19 febbraio 2023; l’ottava e ultima lunedì 3 aprile 2023. Di seguito la programmazione completa della serie tv: Prima puntata: domenica 19 febbraio 2023 ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023)con me– domenica 92023 – non va insu Rai 1? Ve lo diciamo subito: la fiction non verrà trasmessa semplicementedomenica scorsa è andata inl’ultima puntata, il finale di stagione. Ci sarà una secstagione? Non ci sono notizie ufficiali, ma visto il successo di ascolti non è escluso che la Rai decida di procedere con una nuova serie di puntate. Quante puntate Ma quante puntate sono previste percon me su Rai 1? In tutto sono andate inotto puntate: la prima domenica 19 febbraio 2023; l’ottava e ultima lunedì 32023. Di seguito la programmazione completa della serie tv: Prima puntata: domenica 19 febbraio 2023 ...

