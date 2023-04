Perché Mourinho ha citato Livaja nella frase contro Cassano (Di domenica 9 aprile 2023) Josè Mourinho riesce sempre a scatenare motivi di grande discussione. L’allenatore della Roma non è passato inosservato al termine della partita contro il Torino, conclusa con il blitz 0-1 con gol di Dybala su calcio di rigore. In particolar modo hanno portato tante reazioni le bordate contro Antonio Cassano. “Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 9 aprile 2023) Josèriesce sempre a scatenare motivi di grande discussione. L’allenatore della Roma non è passato inosservato al termine della partitail Torino, conclusa con il blitz 0-1 con gol di Dybala su calcio di rigore. In particolar modo hanno portato tante reazioni le bordateAntonio. “Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio.ha giocatoRoma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo ...

