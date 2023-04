“Perchè ha vinto Nikita”. GF Vip 7, Sonia ha aspettato una settimana: ora dice tutto (Di domenica 9 aprile 2023) A quasi una settimana esatta dalla fine del GF Vip 7 Sonia Bruganelli si è sbilanciata sulla vittoria di Nikita Pelizon; lo ha fatto nel corso di un’intervista a superguidatv dove ha raccontato anche le impressioni di un viaggio lungo 7 mesi. Prima di intervenire su Nikita Pelizon la moglie di Paolo Bonolis si era già fatta sentire sparando a zero su Edoardo Tavassi e suscitandone, poi, la reazione che non era stata meno pungente. Per chi non avesse seguito il botta e risposta tutto era iniziato quando Sonia aveva individuato in Tavassi l’elemento che aveva cambiato il gioco. “Il Gf Vip 7 è cambiato con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 aprile 2023) A quasi unaesatta dalla fine del GF Vip 7Bruganelli si è sbilanciata sulla vittoria diPelizon; lo ha fatto nel corso di un’intervista a superguidatv dove ha raccontato anche le impressioni di un viaggio lungo 7 mesi. Prima di intervenire suPelizon la moglie di Paolo Bonolis si era già fatta sentire sparando a zero su Edoardo Tavassi e suscitandone, poi, la reazione che non era stata meno pungente. Per chi non avesse seguito il botta e rispostaera iniziato quandoaveva individuato in Tavassi l’elemento che aveva cambiato il gioco. “Il Gf Vip 7 è cambiato con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte ...

L'Inter pensa a Conceiçao per il post Inzaghi: avviati i primi contatti esplorativi (Gazzetta) Lo scorso anno ha vinto il suo terzo campionato col Porto, quest'anno, invece, ha avuto delle difficoltà. Sul taccuino della dirigenza dell'Inter non c'è solo il nome di Conceiçao, comunque.

Schlein dopo la batosta in FVG è ancora sicura di diventare premier la strada è lunga, il campo largo illusione Elly Schlein, man mano che leggeva e rileggeva i numeri delle elezioni in Friuli Venezia Giulia non credeva ai suoi occhi. Possibile che Massimiliano Fedriga aveva vinto con più del 64 per cento dei voti Si, non c'erano dubbi sul pugno in pieno viso che il Pd aveva preso in quella regione. Il candidato della sinistra unita si fermava al 28 per cento, malgrado ...

Fedriga ha vinto perché non ha fatto (facili) promesse elettorali Tempi.it