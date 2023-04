“Perchè ha vinto Nikita”. GF Vip 7, Sonia ha aspettato una settimana: ora dice tutto (Di domenica 9 aprile 2023) A quasi una settimana esatta dalla fine del GF Vip 7 Sonia Bruganelli si è sbilanciata sulla vittoria di Nikita Pelizon; lo ha fatto nel corso di un’intervista a superguidatv dove ha raccontato anche le impressioni di un viaggio lungo 7 mesi. Prima di intervenire su Nikita Pelizon la moglie di Paolo Bonolis si era già fatta sentire sparando a zero su Edoardo Tavassi e suscitandone, poi, la reazione che non era stata meno pungente. Per chi non avesse seguito il botta e risposta tutto era iniziato quando Sonia aveva individuato in Tavassi l’elemento che aveva cambiato il gioco. “Il Gf Vip 7 è cambiato con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 aprile 2023) A quasi unaesatta dalla fine del GF Vip 7Bruganelli si è sbilanciata sulla vittoria diPelizon; lo ha fatto nel corso di un’intervista a superguidatv dove ha raccontato anche le impressioni di un viaggio lungo 7 mesi. Prima di intervenire suPelizon la moglie di Paolo Bonolis si era già fatta sentire sparando a zero su Edoardo Tavassi e suscitandone, poi, la reazione che non era stata meno pungente. Per chi non avesse seguito il botta e rispostaera iniziato quandoaveva individuato in Tavassi l’elemento che aveva cambiato il gioco. “Il Gf Vip 7 è cambiato con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte ...

