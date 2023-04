Per Sisal, Better e Goldbet lo scudetto sarà del Napoli: sono già state pagate le scommesse sul titolo (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo il successo del Napoli contro il Lecce nella trasferta di via del Mare, tre agenzie di scommesse hanno deciso, da ieri, di pagare le scommesse sul Napoli vincitore dello scudetto. Sisal, Better e Goldbet ritengono ormai assodato che la squadra di Spalletti conquisterà il titolo, dunque da adesso accetteranno scommesse soltanto sulla giornata in cui arriverà la matematica certezza dello scudetto e sui punti di distacco del Napoli dalla seconda. La Gazzetta dello Sport scrive: “I 16 punti di vantaggio a 9 giornate dalla fine sono una sentenza: lo scudetto a fine stagione sarà del Napoli. Diquesto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo il successo delcontro il Lecce nella trasferta di via del Mare, tre agenzie dihanno deciso, da ieri, di pagare lesulvincitore delloritengono ormai assodato che la squadra di Spalletti conquisterà il, dunque da adesso accetterannosoltanto sulla giornata in cui arriverà la matematica certezza delloe sui punti di distacco deldalla seconda. La Gazzetta dello Sport scrive: “I 16 punti di vantaggio a 9 giornate dalla fineuna sentenza: loa fine stagionedel. Diquesto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Per Sisal, Better e Goldbet lo scudetto sarà del #Napoli: sono già state pagate le scommesse sul titolo Da ieri si… - infoitsport : Il Napoli, per Sisal, è già il vincitore del campionato - ziguli30 : Avrò bisogno di un avvocato a fine campionato per denunciare #Figc e #sisal. Vincente campionato serie A Juventus q… - Jammasrl : #Quote #Scommesse Il Napoli, per Sisal, è già il vincitore del campionato - jescejuorn : RT @anperillo: Anche per la #Sisal il #Napoli ha già conquistato il tricolore -