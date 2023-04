Per le banche cinesi soffia il vento dell’epurazione (Di domenica 9 aprile 2023) La classica zappa sui piedi. Succede anche nella Cina che sì, sarà anche la seconda economia globale, ma di guai ne ha tanti, a cominciare dalle banche. I vertici del partito comunista non devono essere per nulla contenti dell’andamento dei principali istituti del Dragone. I margini, complice il congelamento dei tassi da parte della Pboc, latitano. E gli alert sulla ripresa del settore creditizio cominciano a essere un po’ troppi. Forse anche così si spiega il nuovo affondo di Pechino sulla finanza. In questi giorni le autorità cinesi stanno mandando un avviso ai dirigenti bancari: giro di vite sui 60 mila miliardi di dollari del settore finanziario, intrapreso mesi fa, è tutt’altro che finito. La comunicazione è avvenuta in un incontro privato tre giorni fa, ha scritto Bloomberg, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. Che succede? I ... Leggi su formiche (Di domenica 9 aprile 2023) La classica zappa sui piedi. Succede anche nella Cina che sì, sarà anche la seconda economia globale, ma di guai ne ha tanti, a cominciare dalle. I vertici del partito comunista non devono essere per nulla contenti dell’andamento dei principali istituti del Dragone. I margini, complice il congelamento dei tassi da parte della Pboc, latitano. E gli alert sulla ripresa del settore creditizio cominciano a essere un po’ troppi. Forse anche così si spiega il nuovo affondo di Pechino sulla finanza. In questi giorni le autoritàstanno mandando un avviso ai dirigenti bancari: giro di vite sui 60 mila miliardi di dollari del settore finanziario, intrapreso mesi fa, è tutt’altro che finito. La comunicazione è avvenuta in un incontro privato tre giorni fa, ha scritto Bloomberg, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. Che succede? I ...

